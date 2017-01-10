Маньяк из Ангарска признался ещё в 59 убийствах

Бывший милиционер Михаил Попков признался в общей сложности в 81 убийстве.

Происшествия

Маньяк из Ангарска дал признательные показания в 59 убийствах. Ранее мужчине предъявляли обвинения по 47 эпизодам, передаёт РИА Новости.

В январе 2015 года бывшего милиционера Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийства 22 местных жительниц и нанесение тяжких телесных повреждений ещё двум жертвам. Его перевод в колонию особого режима откладывался из-за расследования новых преступлений, в которых он сознался после вынесения приговора.

Попков признался в общей сложности в 81 убийстве. Для сравнения, казненный в 1994 году маньяк Андрей Чикатило совершил 53 доказанных убийства.