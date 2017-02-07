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http://7info.ru/news/world-incidents/malchik_propavshij_v_kemerovskoj_oblasti_najden_mjortvym/

Мальчик, пропавший в Кемеровской области, найден мёртвым
Тело ребёнка обнаружили в водоёме.

Происшествия   88

Мальчик, пропавший в городе Тайга Кемеровской области, о чём РИА «7 новостей» уже сообщало, найден мёртвым. Об этом появилась информация на сайте «Новости СК РФ».

Масштабные поиски, предпринятые полицией, МЧС и добровольцами, дали результат: тело 10-летнего ребёнка обнаружено в водоеме. В ближайшее время следствие проведёт опознание тела и назначит судебно-медицинскую экспертизу, которая установит время смерти ребёнка и её причину.

Расследование уголовного дела по статье «убийство малолетнего» продолжается. 