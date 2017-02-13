Махачкалинец 15 лет зарезал ровесника

Юноше помешали довести убийство до конца, пострадавшего спасли врачи.

Происшествия

15-летний житель столицы Республики Дагестан Махачкалы подозревается в покушении на убийство своего ровесника, сообщает сайт «Новости СК РФ» в понедельник, 13 февраля.

«Резня» случилась 10 февраля. Убийца и его жертва вместе находились в одной из квартир многоэтажки по проспекту Акушинского в Махачкале. Там один молодой человек напал с ножом на другого и нанёс ему множественные ножевые ранения.

Как сообщает СК РФ, преступление не было доведено до конца по независящим от воли нападающего обстоятельствам. Потерпевшего спасли врачи, своевременно оказав ему помощь.

Несовершеннолетний «агрессор» задержан, помещён под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство. Дело расследуется.