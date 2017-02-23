Магнитогорский школьник отомстил девочке за снежок в лицо ножевой раной

Происшествие случилось во дворе школы, но, по уверениям дирекции, в неучебное время.

Происшествия

Магнитогорский парнишка 12 лет, ученик 6-го класса, отомстил ровеснице, бросившей ему снежок в лицо, ножевой раной в плечо. По факту травмы, полученной школьницей, следственный комитет начал проверку, информирует сайт «Новости СК РФ».

По словам врачей, оказавших девочке медицинскую помощь, её состояние не вызывает опасений, и вред здоровью от раны невелик. Следственные органы собираются проверить условия учёбы детей и семью «агрессора».

По данным СМИ, дети поссорились в школьном дворе в Орджонекидзевском районе Магнитогорска. Пятиклассница попала снежком в лицо мальчику. Тот вынул из кармана перочинный нож и бросился на девочку. К счастью, зимний пуховик смягчил удар.

Директор школы уверяет прессу, что инцидент произошёл в неучебное время.