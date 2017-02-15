Магазинный вор стал фиолетовым в Костромской области

Парень, ограбивший сельский магазин в Галичском районе, не учёл, что сейф оборудован красителем.

Происшествия

Полиция Костромской области ищет магазинного вора по особой примете – фиолетовому лицу, сообщает сайт газеты «Хронометр-Кострома» в среду, 15 февраля, со ссылкой на правоохранительные органы.

Парень ограбил сельский магазин в Галичском районе, пишет издание. Он сбил топором решётку с окна торговой точки и пробрался в торговый зал. Там он поживился продуктами и влез в сейф за деньгами. Но вор не учёл, что и в глубинку пришли передовые технологии защиты имущества. Сейф был «с секретом» - с родамином, красно-фиолетовым красителем, который брызнул в лицо злоумышленнику.

Из магазина он убежал, но скрыться ему с такой миной будет трудновато.

В полицию о взломе сообщил владелец магазина. Полицейские вычислили вора по косвенным уликам. Предположительно это ранее судимый 30-летний житель посёлка Россолово. Полиция не исключает, что он мог добраться до областного центра и там «лечь на дно».