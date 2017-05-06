Лучшие друзья разбились в жуткой аварии в Ростовской области

Один из мужчин скончался, за жизнь второго в реанимации борются врачи.

Происшествия

В Щепкинской роще на автотрассе, ведущей в город Ростов-на-Дону, произошла трагедия. Так, серьезная авария унесла жизни двух мужчин. Инцидент зафиксирован ночью 6 мая, передаёт Daily .

Сообщается, что водитель управлял автомобилем, в салоне которого находились пассажир, из-за большой скорости потерял контроль над транспортным средством и врезался в большое дерево. В результате столкновения на месте происшествия скончался один их местных жителей, за жизнь второго в реанимации борются врачи. Выяснилось, что пострадавшие являлись лучшими друзьями.

Отметим, что сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства жуткого ДТП.