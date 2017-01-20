Локализован пожар в институте нейрохирургии им. Бурденко

Опасность для жизни больных и медицинского персонала миновала.

Происшествия

Пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко, о котором сообщило РИА «7 новостей» локализован.

Жжизни больных и медицинских работников вне опасности, передаёт в пятницу вечером Интерфакс по данным МЧС. У больницы дежурят не менее десяти пожарных машин. Они оборудованы пеновоздушной смесью и выдвижными лестницами. Прибыли и кареты «скорой помощи».

Как сообщили прессе в экстренных службах Москвы, возгорание локализовали на площади в 40 кв.м. Осталась горящей только внешняя часть стены в районе 14 этажа и крыша.

Второй ранг сложности пожара отменён. Как сообщает МЧС, рассеивается задымление на 10 этаже медицинского учреждения.