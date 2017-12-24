http://7info.ru/news/world-incidents/lob_v_lob_v_orlovskoj_oblasti_stolknulis_dva_kamaza/
Лоб в лоб. В Орловской области столкнулись два Камаза
Происшествия 326
Лоб в лоб. В Орловской области столкнулись два Камаза
Происшествия 326
Об этом сообщают в ГУ МЧС России .
Сегодня, 24 декабря, в Ливенском районе Орловской области столкнулись два грузовика Камаз.
По данным ведомства, авария произошла около деревни Окуневы Горы Ливенского района.
В ГУ МЧС отмечают, что в результате аварии пострадал человек.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.