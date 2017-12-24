Лоб в лоб. В Орловской области столкнулись два Камаза

Об этом сообщают в ГУ МЧС России .

Происшествия

Сегодня, 24 декабря, в Ливенском районе Орловской области столкнулись два грузовика Камаз.

По данным ведомства, авария произошла около деревни Окуневы Горы Ливенского района.

В ГУ МЧС отмечают, что в результате аварии пострадал человек.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.