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http://7info.ru/news/world-incidents/lob_v_lob_v_orlovskoj_oblasti_stolknulis_dva_kamaza/

Лоб в лоб. В Орловской области столкнулись два Камаза
Об этом сообщают в ГУ МЧС России .

Происшествия   326

Сегодня, 24 декабря, в Ливенском районе Орловской области столкнулись два грузовика Камаз. 

По данным ведомства, авария произошла около деревни Окуневы Горы Ливенского района. 

В ГУ МЧС отмечают, что в результате аварии  пострадал человек. 

На месте происшествия работают сотрудники полиции. 