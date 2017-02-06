Любительница плюшевых мишек подозревается в удушении спящего ребёнка

В Нижегородской области расследуется дело по убийству воспитанницы детского учреждения.

Происшествия

В Княгининском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Нижегородской области убита 7-летняя воспитанница, сообщили «Народные новости» днём в понедельник, 6 февраля.

Маленькую девочку задушили подушкой прямо в спальне. Главной подозреваемой является 15-летняя воспитанница этого же реабилитационного центра Юля Б.

По данным издания, мать Юли умерла от рака в 2009 году, отец не работал и неважно воспитывал дочь, так, что в 2015 году на него заводили административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Когда в доме семьи за неуплату отключили газ и свет, отец написал заявление, чтобы Юлю забрали в реабилитационный центр. Всего один раз он пытался увезти Юлю домой, но вскоре привёз её обратно.

В детском учреждении персонал рассказывает о Юле только хорошее. Её никогда не замечали в жестокости, в агрессии. Даже на странице в соцсети у неё один котята и плюшевые мишки, а также статус «влюблена».