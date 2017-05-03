Лесные пожары в Сибири могут стоить карьеры губернаторам

Владимир Путин назвал ликвидацию последствий бедствия проверкой глав регионов на компетентность.

Происшествия

Дополнительным последствием бушующих в России лесных пожаров стала попадание губернаторов в «зону риска». Борьба с последствиями разгула стихии станет дополнительной проверкой их управленческих способностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступивший на видеоконференции 2 мая. Глава государства намерен лично приехать в Сибирь и проверить, как восстанавливают пострадавшие от огня районы.

В первую очередь проверка на компетентность ждет губернатора Иркутской области Сергея Левченко и врио главы Бурятии Алексея Цыденова.Именно на подведомственных им территориях последние дни бушуют пожары. В конце апреля в Сибирском федеральном округе был введен режим чрезвычайной ситуации, в Улан-Удэ и Иркутск приехал глава МЧС Владимир Пучков.

В «горящих» регионах, по словам Пучкова, численность подразделений МЧС доведена до 125 тыс. человек, в регионы дополнительно направлена техника Минобороны и Росгвардии.

Только в Иркутской области сгорело несколько десятков домов, примерно 500 человек находятся без жилья. Принято решение выделить компенсации по 100 тыс. рублей пострадавшим от лесных пожаров.

Пожароопасная ситуация по-прежнему сохраняется на Урале и в Сибири. Ожидается, что уровень риска не спадет и в мае.

— Почти нет риска возникновения природных пожаров в Тверской и Московской областях. Аномально тепло по всей Иркутской области, а также в Читинской области, Прибайкалье, Бурятии, — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией Гидрометцентра Борис Бирман.

По словам метеоролога, в мае под угрозой будут находится Краснодарский край, Ростов, Астрахань, Иркутская область и Бурятия.