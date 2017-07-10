http://7info.ru/news/world-incidents/lera_kudrjavceva_pohvastalas_idealnoj_figuroj/
Лера Кудрявцева похвасталась идеальной фигурой
Происшествия 555
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева приняла участие в откровенной фотосессии, снимком с которой звезда поделилась с подписчиками в
Instagram .
Отметим, что поклонники Кудрявцевой высоко оценили ее воинственный образ. Также многие сделали комплемент ее фигуре, пишет
OAnews .
Лера Кудрявцева похвасталась идеальной фигурой
Происшествия 555
Знаменитость предстала в нижнем белье, держа в руках оружие.
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева приняла участие в откровенной фотосессии, снимком с которой звезда поделилась с подписчиками в
Знаменитость предстала в нижнем белье, сидя на трубах. При этом в руках она держит оружие.
Отметим, что поклонники Кудрявцевой высоко оценили ее воинственный образ. Также многие сделали комплемент ее фигуре, пишет