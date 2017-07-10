Лера Кудрявцева похвасталась идеальной фигурой

Знаменитость предстала в нижнем белье, держа в руках оружие.

Происшествия

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева приняла участие в откровенной фотосессии, снимком с которой звезда поделилась с подписчиками в Instagram .

Знаменитость предстала в нижнем белье, сидя на трубах. При этом в руках она держит оружие.