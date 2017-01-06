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http://7info.ru/news/world-incidents/kvartiru_ukrainskogo_prodjusera_oblili_jadom/

Квартиру украинского продюсера облили ядом
Музыкальный критик расценивает это происшествие как террористический акт.

Происшествия   87

Квартиру украинского продюсера певицы Alyosha Вадим Лисица облили ядом. Музыкальный критик расценивает это происшествие как террористический акт, передаёт Life.

«Приехали домой. Почувствовали резкий запах гуаши. Погуглив и пообщавшись со знатоками, мы поняли, что есть подозрение на фенол. Очень сильный яд. Запах, по словам соседей, держится уже дней пять. Выходит, нас кто-то травит? За что?» — написал Лисица на своей странице в Facebook.

Продюсер вынужден жить у друзей, пока коммунальные службы и спасатели не уберут ядовитое вещество из подъезда его дома.