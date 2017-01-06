Квартиру украинского продюсера певицы Alyosha Вадим Лисица облили ядом. Музыкальный критик расценивает это происшествие как террористический акт, передаёт Life.

«Приехали домой. Почувствовали резкий запах гуаши. Погуглив и пообщавшись со знатоками, мы поняли, что есть подозрение на фенол. Очень сильный яд. Запах, по словам соседей, держится уже дней пять. Выходит, нас кто-то травит? За что?» — написал Лисица на своей странице в Facebook.