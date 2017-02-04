Крымчанка стала вдовой, заказав убийство мужа

Злоумышленница призналась, что причиной такого решения послужил конфликт в семье.

Происшествия

Жительница Крыма получила 13-летний тюремный срок за заказ убийства собственного супруга, пишет Svopi .

По данным правоохранительных органов, женщина предложила своему другу найти исполнителей убийства за 20 тысяч долларов. Злоумышленница призналась, что причиной такого решения послужил конфликт в семье.

Сообщается, что 20 августа 2014 года жена привезла своего пьяного мужа жизни на место совершения преступления, где киллеры лишили мужчину жизни. При этом сообщники попытались скрыть следы преступления, скинув труп в яму с известью.

Отметим, что матери и дочери убитого выплатят 2 миллиона рублей за моральный ущерб.