Жительница Крыма получила 13-летний тюремный срок за заказ убийства собственного супруга, пишет Svopi.
По данным правоохранительных органов, женщина предложила своему другу найти исполнителей убийства за 20 тысяч долларов. Злоумышленница призналась, что причиной такого решения послужил конфликт в семье.
Сообщается, что 20 августа 2014 года жена привезла своего пьяного мужа жизни на место совершения преступления, где киллеры лишили мужчину жизни. При этом сообщники попытались скрыть следы преступления, скинув труп в яму с известью.
Отметим, что матери и дочери убитого выплатят 2 миллиона рублей за моральный ущерб.