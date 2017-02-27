Красноярская мэрия «заплатила» женщине за тяжёлую травму 10 тысяч рублей

Пострадавшую придавило выпавшим козырьком подъезда, она лежала в реанимации.

Происшествия

Красноярская мэрия выделила 10 тысяч рублей материальной помощи женщине 37 лет, на которую упал аварийный козырёк подъезда дома № 191 на пр. Красноярский. Об этом передаёт в понедельник, 27 февраля, ТВК.

По данным телеканала, трагическое происшествие случилось 23 февраля. Женщину с тяжёлыми травмами увезли в больницу, где она лежала в реанимации. Её состояние здоровья только недавно пошло на поправку. Сейчас оно, по словам врачей, средней тяжести.

Телеканал сообщает, что жильцы дома с аварийным козырьком не раз просили управляющую компанию заменить либо отремонтировать опасный козырёк. Но управляющая компания отрицает это.

В декабре дом сменил управляющую компанию, и, по словам коммунальщиков, все жалобы поступали старой управляющей организации, а не новой. В ноябре прошлого года подрядчик якобы осматривал козырёк и решил, что он ещё постоит.

Мэрия города не только оказала пострадавшей материальную помощь, но и намерена доискаться до причин падения козырька. По данным телевидения, создана специальная комиссия, которая будет работать в доме до середины марта.

Следственные органы также организовали доследственную проверку случившегося.