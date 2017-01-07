Красноярск: пожилые люди перечислили мошеннику 300 тысяч рублей

Мужчина обзванивал стариков и просил перевести ему денежные средства, необходимые для срочной операции.

Происшествия

Красноярский суд начал судебное разбирательство по факту телефонного мошенничества, жертвами которого стали 23 старика. Мошенник получил от пожилых людей более 300 тысяч рублей, пишет АиФ .

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчина обзванивал пожилых людей, представляясь их внуком. Затем, он просил перевести ему денежные средства, необходимые для срочной операции. Сообщается, что подозреваемый был задержан.

Стоит отметить, что мужчина занимался аналогичной деятельностью в других регионах страны, включая республики Саха, Крым, Кемеровскую области и город Владивосток.