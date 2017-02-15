Когда москвичка ушла из дома, её квартира с ребёнком сгорела

Против женщины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.

Происшествия

В жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве сгорела квартира вечером 14 февраля. Когда пожар потушили, на пепелище обнаружили тело 4-летней девочки, сообщает сайт «Новости СК РФ».

По данным ведомства, хозяйка квартиры, мать ребёнка, ушла из дома, оставив чадо без присмотра.

По факту гибели малышки при пожаре возбуждено уголовное дело против матери сразу по двум статьям: ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Женщину разыскали и доставили в следственные органы. Расследование продолжается.