Клетку с белыми тиграми бросили на обочине трассы М5

Необычную находку обнаружили близ города Бугуруслана Оренбургской области.

Происшествия

В Оренбургской области сотрудники ГИБДД оказались спасителями белых цирковых тигров, сообщает ИА «Народные новости» в субботу, 4 марта, по данным пресс-службы регионального УМВД.

По всей видимости, владельцы просто бросили редких животных на трассе.

Как сообщает издание, в полицию города Бугуруслана позвонил владелец фирмы, оснащённой системой ГЛОНАСС. Эту фуру он сдал в аренду цирку для перевозки зверей. ГЛОНАСС показывал, что фура съехала с трассы и застыла на месте.

Полицейский наряд поехал по трассе М5 в сторону села Северного и обнаружил стоящую на обочине фуру без людей. В кузове было пять клеток, а в них – белые тигры, голодные и напуганные. Редких животных пришлось выручать из беды.

Как пишет издание, инструкции требуют отправлять вместе с фурой для животных грузовик с едой, но сопровождения у этой фуры не оказалось.

К месту происшествия экстренно пригласили дрессировщика из Уфы. Перепуганные хищники так и не вышли из клеток.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и разыскивает водителя и прочих ответственных граждан, бросивших зверей на произвол судьбы.