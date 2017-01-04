Китай: местный чиновник открыл огонь по мэру города и покончил с собой

Инцидент произошел в провинции Сычуань во время встречи в местном выставочном комплексе.

Происшествия

В китайском городе Паньчжихуа местный чиновник Чэнь Чжуншу совершил покушение на жизнь мэра города Ли Цзяньциня и представителя местной ячейки компартии Чжан Яна.

Инцидент произошел в провинции Сычуань в среду, 4 января, примерно в 11 часов по местному времени во время встречи в местном выставочном комплексе, пишет ТАСС .

Сообщается, что нападавший произвел несколько выстрелов из пистолета в беззащитных политиков, после чего покончил жизнь самоубийством. Мужчины получили ранения, однако, по словам медиков, их жизням ничего не угрожает.