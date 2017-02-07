http://7info.ru/news/world-incidents/karmannik_v_piterskom_metro_obvoroval_grazhdanku_francii/
Карманник в питерском метро обворовал гражданку Франции
Происшествия 113
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Женщина не растерялась и заявила о краже в полицию. Злоумышленника вычислили и задержали по горячим следам. Это оказался 40-летний сборщик мебели. По делу проводится проверка.
сообщает ИА «Народные новости» во вторник, 7 февраля, со ссылкой на правоохранительные органы, у француженки вместе с кошельком украли чуть более 2 тысяч рублей и банковские карточки.
Карманник в питерском метро обворовал гражданку Франции
Происшествия 113
Карманными кражами «подрабатывал» сборщик мебели.
41-летняя гостья Санкт-Петербурга из Франции не рассчитывала на столь острое ощущение, как пропажа кошелька из сумки. Кошелёк у дамы вытащили на одной из станций метро в центре Санкт-Петербурга.
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