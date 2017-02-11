Юные родственники священников угнали Audi A8 у архиепископа Коми

Машина, принадлежащая местной епархии, была угнана с территории Свято-Стефановского кафедрального собора во время службы.

Происшествия

Задержаны подозреваемые в угоне автомобиля Audi A8 архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Как сообщается на сайте МВД по республике Коми, это двое 16-летних подростков, родственники служителей церкви. Один из подозреваемых школьник, другой – учится в ПТУ.

Машина, принадлежащая местной епархии, была угнана с территории Свято-Стефановского кафедрального собора во время службы. Правда, далеко уехать угонщики не смогли – одному из них позвонил отец и, испугавшись, что родственники догадаются о преступлении, подростки бросили машину в соседнем с храмом дворе. Правда, закрыли автомобиль на ключ. Через некоторое время они решили вернуться, чтобы перегнать машину обратно в гараж, но «обстоятельства не позволили им осуществить задуманное».

Подростки уже признались в угоне, у одного из них дома был обнаружен ключ от автомобиля. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166.

Как сообщает Газета.ру , архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, ездящий на епархиальной иномарке, посвятил случившемуся целой стихотворение, которое выложил на своей странице в социальной сети. Примечательно, что архиепископ является челном Союза писателей России, написал несколько книг.

Текст стихотворения Газета.ру приводит на своём сайте:

«Только стало смеркаться, два вора,

Пульт нажавши, открыв ворота

У собора, владычного дома,

Оказались внутри гаража.

Сам владыка со свитой в соборе

Исповедникам службу служил.

В это время и справились воры,

Выгнав ауди, двери закрыв.

Возраст старой машины — тринадцать,

Да еще неисправна была.

А ворам в среднем по восемнадцать,

У ворот их видала толпа.

Показал полицейскому нищий,

Повернула машина куда.

И сотрудники бедную ищут,

Слава Богу, нашли во дворах.

Но не так скоро воры выходят

Из притонов своих, как прошли

Воротами владычного дома,

Затворивши зачем-то замки

Гаража и машины-старушки,

Перегнав к молодым во дворе.

Отвернулись от Божией служки

Мерседесы: «Знай цену себе».

Как царевна-лягушка стояла,

Наша ауди вдруг поднялась,

Улетела по воздуху, мчалась,

Из багажника песня лилась

Со стихов. Там владычные книги,

Приготовленные для тюрьмы,

Чтоб, прочтя, все спасенья достигли,

Поняв грех, сотворили же мы.

До зори я машину поставлю,

Наблюдение снова включу.

Бог дал ауди мне по призванью,

Снова Богу молитву прочту.

(Орфография авторская.)