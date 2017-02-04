Юмор по-питерски: подростки подожгли волосы попутчице в метро

Поймать «шутников» не удалось, поскольку они убежали с места происшествия.

Происшествия

В Санкт-Петербурге на станции метро «Чернышевская» группа подростков подожгла волосы 34-летней женщине. Инцидент произошел вечером 3 февраля.

По данным полиции, поймать «юмористов» не удалось, поскольку они убежали с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована с подозрением на отравление смесью дыма и термическими ожогами спины.