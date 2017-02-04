http://7info.ru/news/world-incidents/jumor_po-piterski_podrostki_podozhgli_volosy_poputchice_v_metro/
Юмор по-питерски: подростки подожгли волосы попутчице в метро
Происшествия 21
Отметим, что в связи с произошедшим в подземке проводится проверка вагонных составов, передает
Life .
Юмор по-питерски: подростки подожгли волосы попутчице в метро
Происшествия 21
Поймать «шутников» не удалось, поскольку они убежали с места происшествия.
В Санкт-Петербурге на станции метро «Чернышевская» группа подростков подожгла волосы 34-летней женщине. Инцидент произошел вечером 3 февраля.
По данным полиции, поймать «юмористов» не удалось, поскольку они убежали с места происшествия. Пострадавшая была госпитализирована с подозрением на отравление смесью дыма и термическими ожогами спины.
Отметим, что в связи с произошедшим в подземке проводится проверка вагонных составов, передает