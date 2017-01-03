Ярославский «бомж» взял на ограбление банка детскую игрушку

Пожилой мужчина ворвался в отделение банка и, используя ненастоящее оружие, потребовал отдать ему деньги из кассы.

Происшествия

Правоохранительные органы Ярославля провели задержание бездомного мужчины, пытавшегося ограбить отделение банк при помощи детской игрушки, напоминающей гранату. Преступник был арестован во вторник, 3 декабря, в Ярославле, пишет КП .

Сообщается, что вечером 29 декабря пожилой мужчина ворвался в банк Дзержинского района и, используя ненастоящее оружие, потребовал отдать ему деньги из кассы. Сотрудникам банка вовремя удалось вызвать полицию и эвакуировать посетителей из помещения.

Прибыв на место преступления, работники правоохранительных органов задержали грабителя и изъяли у него игрушечное оружие.

Отметим, что на данный момент по данному делу ведется расследование.