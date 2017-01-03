Правоохранительные органы Ярославля провели задержание бездомного мужчины, пытавшегося ограбить отделение банк при помощи детской игрушки, напоминающей гранату. Преступник был арестован во вторник, 3 декабря, в Ярославле, пишет КП.
Сообщается, что вечером 29 декабря пожилой мужчина ворвался в банк Дзержинского района и, используя ненастоящее оружие, потребовал отдать ему деньги из кассы. Сотрудникам банка вовремя удалось вызвать полицию и эвакуировать посетителей из помещения.
Прибыв на место преступления, работники правоохранительных органов задержали грабителя и изъяли у него игрушечное оружие.
Отметим, что на данный момент по данному делу ведется расследование.