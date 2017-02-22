Ярославский автослесарь взял машину клиента и врезался в сугроб

Не долго думая, горе-мастер признался в содеянном.

Происшествия

В Ярославле начинается судебное разбирательство по делу о местном автослесаре, который угнал автомобиль клиента и попал на нем в аварию, пишет КП .

По данным следствия, 28-летнеий мужчина занимался ремонтом машин в арендованном гаражном боксе. В начале января к нему за помощью обратился владелец иномарки «Chevrolet Cruze». Вечером после работы, не имея денег на проезд, мужчина решил воспользоваться автомобилем клиента. Однако угонщик не справился с управлением и врезался в сугроб.

Отметим, что горе-мастер признался в содеянном. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.