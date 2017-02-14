Якутский полицейский избивал и запер в комнате филиппинскую уборщицу

Полиция Якутска начала проверку данного случая.

Происшествия

В Якутске попала в скверную историю уборщица из Филиппин, сотрудница клининговой фирмы. Об этом сообщает «Якутия.Инфо». В статье пострадавшую называют Ракель.

По данным издания, в Якутске уже несколько лет клининговые фирмы нанимают уборщиц-филиппинок. Одна из таких девушек, Ракель, трудилась в фирме бизнес-леди Кристины Левадной, но решила сменить место работы, так как ей надолго задерживали зарплату. За это предпринимательница с мужем, подполковником полиции Александром Левадным решили наказать девушку.

О том, что случилось с Ракель, «Якутия.Инфо» рассказывает со слов предпринимателя Афанасия Алексеева, у которого девушка пряталась от гнева Левадного. Она призналась, что Кристина Левадная и её муж, замначальника Управления экономической безопасности по городу Якутску, забрали её из офиса новой фирмы и насильно увезли в квартиру, вероятно, свою. Там Ракель жестоко избили, а Левадный даже пытался её придушить, и заперли в комнате. Пользуясь тем, что жилище было расположено на относительно невысоком этаже, Ракель, когда её мучители уснули, выпрыгнула из окна. Позже выяснится, что при этом она сломала ногу и позвоночник.

Ближе к утру Ракель добралась до квартиры Алексеева, у которого убиралась порядка полутора лет, и попросила у него приюта. Утром предприниматель выслушал историю девушки и взывал ей «скорую помощь» и полицию. Но ещё до приезда правоохранительных органов за уборщицей явились Левадные, оба одетые в полицейскую форму, которые требовали выдать им филиппинку, при этом не желали представиться. Леевадный пытался войти в дом Алексеева, тот нее пускал его, между ними произошла потасовка, в ходе которой нападавший потерял куртку. Она стала одной из веских улик в деле, как и зарплатная карта на имя Левадного, тоже выпавшая при драке. Алексеев предполагает, что кто-то в дежурной части сообщил Левадному, куда вызвали полицию к филиппинке.

Хозяину удалось вытолкать незваных гостей из квартиры. Об их визите он доложил в отдел собственной безопасности МВД и Следственный комитет. Ракель отвезли в больницу, она была в панике, опасалась за свою жизнь.

В МУ МВД России «Якутское», пишет издание, сообщили, что начата проверка по всем этим фактам, до её окончания правоохранительные органы воздерживаются от комментариев, как и Кристина Левадная.