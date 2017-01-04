Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-incidents/izvestnyj_rossijskij_matematik_pogib_v_dtp/

Известный российский математик погиб в ДТП
Авария произошла сегодня на Новорижском шоссе в Подмосковье.

Происшествия   330

В ДТП, произошедшем в среду, 4 января, на Новорижском шоссе в Подмосковье погиб российский математик Виталий Арнольд. Об этом сообщают электронные СМИ.

Арнольду было 48 лет. Он был создателем Московского центра непрерывного математического образования, организовывал олимпиадное движение школьников.

У Виталия остались жена Наталья, дочь Евгения и сын Михаил .