Из московского интим-магазина украли выручку и силиконовые фаллосы

Продавца грабители испугали предметом, похожим на пистолет.

Происшествия

В районе Марьино на юго-востоке Москвы ограбили магазин интимных товаров. Произошло пикантное ограбление в ночь на пятницу, 24 февраля, пишет ИА «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По данным издания, два грабителя влетели в интим-магазин на Мячковском бульваре около полуночи. Они наставили на продавца предмет, похожий на пистолет, и обчистили кассу, похитив порядка 12 тысяч рублей.

Также грабителям приглянулся мобильный телефон и силиконовые фаллосы. В сумме они нанесли магазину ущерб около 30 тысяч рублей.

По факту «шаловливого» ограбления полиция возбудила уголовное дело. Грабителям грозит тюремный срок, а вот игрушки для взрослых могут и остаться у них.