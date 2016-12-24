http://7info.ru/news/world-incidents/iz-za_navodnenij_v_indonezii_evakuirovali_bolee_100_tysjach_chelovek/
Из-за наводнений в Индонезии эвакуировали более 100 тысяч человек
Происшествия 122
Из-за наводнений на Западных Малых Зондских островах в Индонезии эвакуировали более 100 тысяч человек. В регионе объявили режим ЧС до 4 января 2017 года, передаёт
ТАСС.
Из-за наводнений в Индонезии эвакуировали более 100 тысяч человек
Происшествия 122
В регионе объявили режим ЧС до 4 января 2017 года.
Из-за наводнений на Западных Малых Зондских островах в Индонезии эвакуировали более 100 тысяч человек. В регионе объявили режим ЧС до 4 января 2017 года, передаёт
Наводнение повредило около 20 тысяч домов, два моста и более 60 больниц. Последствия стихийного бедствия ликвидируют военные, полицейские и спасатели.