Из-за наводнений в Индонезии эвакуировали более 100 тысяч человек

В регионе объявили режим ЧС до 4 января 2017 года.

Происшествия

Из-за наводнений на Западных Малых Зондских островах в Индонезии эвакуировали более 100 тысяч человек. В регионе объявили режим ЧС до 4 января 2017 года, передаёт ТАСС.

Наводнение повредило около 20 тысяч домов, два моста и более 60 больниц. Последствия стихийного бедствия ликвидируют военные, полицейские и спасатели.