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http://7info.ru/news/world-incidents/iz-za_navodnenij_v_indonezii_evakuirovali_bolee_100_tysjach_chelovek/

Из-за наводнений в Индонезии эвакуировали более 100 тысяч человек
В регионе объявили режим ЧС до 4 января 2017 года.

Происшествия   122

Из-за наводнений на Западных Малых Зондских островах в Индонезии эвакуировали более 100 тысяч человек. В регионе объявили режим ЧС до 4 января 2017 года, передаёт ТАСС.

Наводнение повредило около 20 тысяч домов, два моста и более 60 больниц. Последствия стихийного бедствия ликвидируют военные, полицейские и спасатели.

 