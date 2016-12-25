Источник: У пассажиров Ту-154 не было шансов на выживание

Потерпевший крушение самолёт летел из Сочи в сирийскую Латакию.

Происшествия

Источник в экстренных службах исключил шансы найти выживших после крушения Ту-154. На борту самолёта находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, передаёт Интерфакс.

Минобороны РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего с радаров Ту-154 в районе Сочи. Их нашли в 1,5 км от побережья на глубине 50-70 метров.

Потерпевший крушение самолёт летел из Сочи в сирийскую Латакию.