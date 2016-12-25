http://7info.ru/news/world-incidents/istochnik_u_passazhirov_tu-154_ne_bylo_shansov_na_vyzhivanie/
Источник: У пассажиров Ту-154 не было шансов на выживание
Происшествия 156
Источник в экстренных службах исключил шансы найти выживших после крушения Ту-154. На борту самолёта находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, передаёт
Интерфакс.
Источник: У пассажиров Ту-154 не было шансов на выживание
Происшествия 156
Потерпевший крушение самолёт летел из Сочи в сирийскую Латакию.
Источник в экстренных службах исключил шансы найти выживших после крушения Ту-154. На борту самолёта находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, передаёт
Минобороны РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего с радаров Ту-154 в районе Сочи. Их нашли в 1,5 км от побережья на глубине 50-70 метров.
Потерпевший крушение самолёт летел из Сочи в сирийскую Латакию.