Иркутских полицейских задержали за взятку в 20 миллионов рублей
Происшествия 205
Обвиняемые в получении взятки – высокопоставленные чины транспортной полиции.
В Иркутской области заместителя начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и начальника линейного отдела обвиняют в получении взятки размером в 20 миллионов рублей.
Об этом
По версии следствия, астрономической суммой высоких чинов подкупила коммерческая организация, которой нужно было беспрепятственно перемещаться по территории обслуживания грузов железнодорожным транспортом. 20 миллионов рублей предлагал руководителям транспортной полиции посредник.
Замначальника Восточно-Сибирского ЛУ МВД задержали 3 февраля прямо в момент получения взятки. На следствии он «сдал» другого причастного к преступлению полицейского, и его тоже задержали.
Оба взяточника взяты под стражу, обвинение в получении лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере им предъявлено.