Иркутских полицейских задержали за взятку в 20 миллионов рублей

Обвиняемые в получении взятки – высокопоставленные чины транспортной полиции.

Происшествия

В Иркутской области заместителя начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и начальника линейного отдела обвиняют в получении взятки размером в 20 миллионов рублей.

Об этом сообщает сайт «Новости СК РФ» 6 февраля.

По версии следствия, астрономической суммой высоких чинов подкупила коммерческая организация, которой нужно было беспрепятственно перемещаться по территории обслуживания грузов железнодорожным транспортом. 20 миллионов рублей предлагал руководителям транспортной полиции посредник.

Замначальника Восточно-Сибирского ЛУ МВД задержали 3 февраля прямо в момент получения взятки. На следствии он «сдал» другого причастного к преступлению полицейского, и его тоже задержали.

Оба взяточника взяты под стражу, обвинение в получении лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере им предъявлено.