Даму обвиняют в том, что в прошлом декабре она организовала аттракцион по перевозке пассажиров «Зимний банан», однако не соблюла элементарную технику безопасности. Следствие установило, что в аттракционе предпринимательницы конструкция «банана» крепилась к снегоходу обычной верёвкой. Этого категорически не разрешают ни правила дорожного движения, ни требования безопасности при эксплуатации снегоходов.
В один не прекрасный миг катания аттракцион перевернулся, клиентка упала с него и сломала руку. Идёт расследование уголовного дела.