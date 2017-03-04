Иркутская предпринимательница нанесла увечья клиентке

Дама организовала аттракцион, не соответствующий технике безопасности.

Происшествия

В Слюдянском районе Иркутской области частная предпринимательница будет отвечать за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Об этом сообщает следственный комитет региона.

Даму обвиняют в том, что в прошлом декабре она организовала аттракцион по перевозке пассажиров «Зимний банан», однако не соблюла элементарную технику безопасности. Следствие установило, что в аттракционе предпринимательницы конструкция «банана» крепилась к снегоходу обычной верёвкой. Этого категорически не разрешают ни правила дорожного движения, ни требования безопасности при эксплуатации снегоходов.

В один не прекрасный миг катания аттракцион перевернулся, клиентка упала с него и сломала руку. Идёт расследование уголовного дела.