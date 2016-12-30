Иркутск: произошел арест одного из фигурантов дела о «Боярышнике»

Подозреваемый, находившийся под домашним арестом, оказался под стражей сроком на два месяца.

Происшествия

Областной суд Иркутской области принял решение ужесточить меру пресечения одному из ключевых фигурантов уголовного дела о «Боярышнике», пишет Газета.ru .

Представитель СК России по региону Карина Головачева заявила, что мера была изменена областным судом в результате обжалования. Таким образом, подозреваемый, находившийся под домашним арестом, оказался под стражей сроком на два месяца.

Стоить напомнить, что жертвами отравления концентратом «Боярышника» в Иркутске стало 123 человека, 76 из которых погибли.