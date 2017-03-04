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http://7info.ru/news/world-incidents/irkutjanin_ostavil_zhenu_i_detej_v_gorjaschem_dome/

Иркутянин оставил жену и детей в горящем доме
Против отца семейства возбуждено уголовное дело.

Происшествия   142

В Иркутском районе той же области возбуждено уголовное дело против отца семейства, оставившего жену и детей в горящем доме, информирует региональный следственный комитет.

41-летнего жителя деревни Степановка обвиняют в  оставлении близких в опасности. Это уголовное преступление предусмотрено ст. 125 УК РФ.

По данным следствия, трагедия случилась в конце февраля. Загорелся деревенский дом в Степановке Иркутского района. Хозяин первым понял, что дом горит. Он растолкал жену и потребовал, чтобы она вывела из дома детей, пока он пойдет за помощью. Сам он выскочил из задымленного дома, а вот женщина и дети-погодки 5 и 6 лет погибли в пламени, потому что выбраться из огненной ловушки не смогли.

Расследование уголовного дела продолжается.