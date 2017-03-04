Иркутянин оставил жену и детей в горящем доме

Против отца семейства возбуждено уголовное дело.

Происшествия

В Иркутском районе той же области возбуждено уголовное дело против отца семейства, оставившего жену и детей в горящем доме, информирует региональный следственный комитет.

41-летнего жителя деревни Степановка обвиняют в оставлении близких в опасности. Это уголовное преступление предусмотрено ст. 125 УК РФ.

По данным следствия, трагедия случилась в конце февраля. Загорелся деревенский дом в Степановке Иркутского района. Хозяин первым понял, что дом горит. Он растолкал жену и потребовал, чтобы она вывела из дома детей, пока он пойдет за помощью. Сам он выскочил из задымленного дома, а вот женщина и дети-погодки 5 и 6 лет погибли в пламени, потому что выбраться из огненной ловушки не смогли.

Расследование уголовного дела продолжается.