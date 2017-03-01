«Игра со спичками» привела к смерти 4-летнего ребенка в Амурской области

Неряшливая мать оставила малыша без присмотра, забыв в ванной комнате коробок спичек.

Происшествия

Правоохранительные органы Амурской области начинают судебное разбирательство в отношении местной жительницы, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности, пишет Байкал24 .

Сообщается, что невнимательность матери привела к пожару, в результате которого погиб четырехлетний ребенок. По данным следствия, 28-летняя девушка прекрасно знала о том, что ее сын любит играть со спичками и зажигалками. Несмотря на это, женщина оставила его без присмотра, забыв в ванной комнате коробок спичек.

Малыш, оставшись один, поджег обивку кресла. Пострадавший скончался от острого отравления угарным газом до приезда медиков.