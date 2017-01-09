В Гватемале трое туристов скончались в результате восхождения на вулкан Акатенанго. Сообщается, что основной причиной гибели людей стало сильное похолодание, пишет LIFE.
По информации местных СМИ, туристические группы, отправившиеся в поход 7 января, стали жертвами резкое понижение температуры в районе вулкана. Шквальный ветер сорвал и унес палатки туристов. Люди остались один на один с непогодой.
По словам спасателей, на данную минуту удалось спасти три человека, трое пропали без вести, трое погибли.