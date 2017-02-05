В Подмосковье произошло серьезное ДТП, в которой приняла участие скорая помощь с двухмесячным младенцем в салоне.
По данным ДПС, машина скорой помощи, перевозившая ребенка с матерью из Нижегородской области в Москву, выехала на встречную полосу. В результате в автомобиль врезался грузовик.
В результате аварии пострадали все пассажиры кареты скорой. При этом у девочки диагностированы гематомы головы, трещина височной области и трещина в костях грудной клетки. Она была доставлена в реанимацию одной из столичных больниц.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты, выясняя все обстоятельства инцидента, пишет Звезда.