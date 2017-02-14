Группа ростовчан получила крупные сроки за убийство собутыльника лопатой

Следы преступления они постарались скрыть.

Происшествия

К длительным срокам лишения свободы за убийство человека приговорены жители Ростовской области Алексей Шорин, Артём Шелест, Алексей Кавешник, Александр Стригунов. Информация об этом появилась на сайте «Новости СК РФ».

Группу граждан признали виновными по пп. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления).

Убийство они совершили в ноябре 2015 года. Собутыльники вместе выпивали, в ходе этого поссорились. Шорин, Шелест и Кавешник набросились на «оппонента» - 35-летнего жителя Азовского района. Мужчину избили кулаками и ногами и добили ударами лопаты по голове и груди. Он умер на месте избиения.

На следующий день убийцы перевезли тело мужчины в безлюдное место и спрятали в зарослях камыша. Стригунова, очевидца убийства, заставили избавиться от следов преступления и молчать о нём.

По приговору суда Шорин проведёт 15 лет в исправительной колонии строгого режима , Шелест и Кавешник – по 16 лет в исправительной колонии строгого режима, Стригунов - 1 год в исправительной колонии строгого режима.