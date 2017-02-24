Громкое дело в Великом Новгороде: пьяный пациент избил врачей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно передать уголовное дело в следственные органы.

Происшествия

Очередной неприглядный факт нападения на медиков проявился в Великом Новгороде.

Как сообщает сайт «Новости СК РФ», в ночь на 23 февраля «скорая помощь» доставила в больницу города пьяного посетителя кафе с рваной раной на лице. В приёмном покое тот разбушевался и начал колотить медицинских работников.

Пострадало три человека: медсестра получила сотрясение мозга, а санитарка – удар в лицо такой силы, что сломаны кости. Охраннику, который вступился за женщин, тоже досталось. Женщин пришлось госпитализировать и срочно оперировать.

Видео избиения позднее обнародовал телеканал «360».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно передать расследование уголовного дела о нападении пьяного пациента на медиков следственным органам, пишет новостной сайт ведомства.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.