Громкое дело в Великом Новгороде: пьяный пациент избил врачей
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно передать уголовное дело в следственные органы.
Очередной неприглядный факт нападения на медиков проявился в Великом Новгороде.
Как сообщает сайт «Новости СК РФ», в ночь на 23 февраля «скорая помощь» доставила в больницу города пьяного посетителя кафе с рваной раной на лице. В приёмном покое тот разбушевался и начал колотить медицинских работников.
Пострадало три человека: медсестра получила сотрясение мозга, а санитарка – удар в лицо такой силы, что сломаны кости. Охраннику, который вступился за женщин, тоже досталось. Женщин пришлось госпитализировать и срочно оперировать.
Видео избиения позднее обнародовал телеканал «360».
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно передать расследование уголовного дела о нападении пьяного пациента на медиков следственным органам,
Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.