Голодный грабитель вынес из магазина 4 палки колбасы

Воронежского злоумышленника вычислили по записи с камер видеонаблюдения.

Происшествия

В Воронеже произошло курьезное ограбление. Так, сильно оголодавший мужчина похитил из магазина четыре палки колбасы, пишет КП .

По данным полиции, злоумышленник прошел с товаром мимо кассы, не оплатив покупку. Сотрудники магазина попытались остановить грабителя, но тот ударил продавца и скрылся.

Однако прибывшие на место происшествия оперативники вычислили мужчину по записи с камер видеонаблюдения. После этого преступник был задержан в его собственной квартире. Теперь воронежского «гурмана» ожидает судебное разбирательство.