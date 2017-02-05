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http://7info.ru/news/world-incidents/golodnyj_grabitel_vynes_iz_magazina_4_palki_kolbasy/

Голодный грабитель вынес из магазина 4 палки колбасы
Воронежского злоумышленника вычислили по записи с камер видеонаблюдения.

Происшествия   594

В Воронеже произошло курьезное ограбление. Так, сильно оголодавший мужчина похитил из магазина четыре палки колбасы, пишет КП .

По данным полиции, злоумышленник прошел с товаром мимо кассы, не оплатив покупку. Сотрудники магазина попытались остановить грабителя, но тот ударил продавца и скрылся.

Однако прибывшие на место происшествия оперативники вычислили мужчину по записи с камер видеонаблюдения. После этого преступник был задержан в его собственной квартире. Теперь воронежского «гурмана» ожидает судебное разбирательство.  