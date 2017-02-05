В Воронеже произошло курьезное ограбление. Так, сильно оголодавший мужчина похитил из магазина четыре палки колбасы, пишет КП.
По данным полиции, злоумышленник прошел с товаром мимо кассы, не оплатив покупку. Сотрудники магазина попытались остановить грабителя, но тот ударил продавца и скрылся.
Однако прибывшие на место происшествия оперативники вычислили мужчину по записи с камер видеонаблюдения. После этого преступник был задержан в его собственной квартире. Теперь воронежского «гурмана» ожидает судебное разбирательство.