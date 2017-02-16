http://7info.ru/news/world-incidents/gitarist_gruppy_sektor_gaza_popal_v_reanimaciju_posle_dtp/
Гитарист группы «Сектор Газа» попал в реанимацию после ДТП
Происшествия 109
В Воронеже автомобиль «Киа Сид» сбил бывшего гитариста группы «Сектор Газа» Игоря Кущева. Об этом сообщает
Моё!Online
Гитарист группы «Сектор Газа» попал в реанимацию после ДТП
Происшествия 109
Игоря Кущева в Воронеже сбила иномарка.
В Воронеже автомобиль «Киа Сид» сбил бывшего гитариста группы «Сектор Газа» Игоря Кущева. Об этом сообщает
ДТП произошло в среду, 15 февраля, на улице Владимира Невского в Воронеже. Музыканта, идущего через дорогу, сбил 28-летний водитель. От удара Кущев отлетел в припаркованный автомобиль «Опель Астру».
Сообщается, что гитарист находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.