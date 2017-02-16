Гитарист группы «Сектор Газа» попал в реанимацию после ДТП

Игоря Кущева в Воронеже сбила иномарка.

Происшествия

В Воронеже автомобиль «Киа Сид» сбил бывшего гитариста группы «Сектор Газа» Игоря Кущева. Об этом сообщает Моё!Online

ДТП произошло в среду, 15 февраля, на улице Владимира Невского в Воронеже. Музыканта, идущего через дорогу, сбил 28-летний водитель. От удара Кущев отлетел в припаркованный автомобиль «Опель Астру».

Сообщается, что гитарист находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.