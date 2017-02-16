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http://7info.ru/news/world-incidents/gitarist_gruppy_sektor_gaza_popal_v_reanimaciju_posle_dtp/

Гитарист группы «Сектор Газа» попал в реанимацию после ДТП
Игоря Кущева в Воронеже сбила иномарка.

Происшествия   109

В Воронеже автомобиль «Киа Сид» сбил бывшего гитариста группы «Сектор Газа» Игоря Кущева. Об этом сообщает Моё!Online

ДТП произошло в среду, 15 февраля, на улице Владимира Невского в Воронеже. Музыканта, идущего через дорогу, сбил 28-летний водитель. От удара Кущев отлетел в припаркованный автомобиль «Опель Астру».

Сообщается, что гитарист находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. 