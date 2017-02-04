Французские полицейские изнасиловали задержанного дубинками

Сообщается, что у пострадавшего диагностированы тяжелые травмы внутренних органов.

Происшествия

В пригороде Парижа зафиксирован акт насилия со стороны сотрудников местной полиции. Так, стражи порядка жестоко изнасиловали дубинками молодого человека, который был задержан по подозрению в совершении преступления, пишет РЕН .

Сообщается, что у 20-летнего пострадавшего диагностированы тяжелые травмы внутренних органов. Лечение госпитализированного мужчины займет несколько месяцев.

Отметим, что в отношении полицейских возбуждено уголовное дело. В полицейском участке, где работали совершившие преступление стражи порядка, проводится проверка.