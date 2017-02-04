В пригороде Парижа зафиксирован акт насилия со стороны сотрудников местной полиции. Так, стражи порядка жестоко изнасиловали дубинками молодого человека, который был задержан по подозрению в совершении преступления, пишет РЕН.
Сообщается, что у 20-летнего пострадавшего диагностированы тяжелые травмы внутренних органов. Лечение госпитализированного мужчины займет несколько месяцев.
Отметим, что в отношении полицейских возбуждено уголовное дело. В полицейском участке, где работали совершившие преступление стражи порядка, проводится проверка.