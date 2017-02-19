Екатеринбуржец спас мальчика, сорвавшегося на рельсы метро

Личность неизвестного благодетеля не установлена, родители ребёнка мечтают его найти.

Происшествия

В екатеринбуржском метро на станции «Геологическая» мальчик 8 лет, заигравшись в телефонную игрушку, случайно сорвался с платформы на рельсы, пишет «Лайф» по данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Происшествие могло бы кончиться плохо, если бы не люди на платформе. Один из пассажиров оперативно достал мальчика, упавшего на первый рельс. Когда мальчик оказался на платформе, ему вызвали «скорую помощь», так как было похоже, что при падении он сломал ногу. Ребёнка отвезли в одну из городских больниц, где у него действительно выявили сложный перелом бедра со смещением.