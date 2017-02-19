Екатеринбуржец спас мальчика, сорвавшегося на рельсы метро
Происшествия 98
Личность неизвестного благодетеля не установлена, родители ребёнка мечтают его найти.
В екатеринбуржском метро на станции «Геологическая» мальчик 8 лет, заигравшись в телефонную игрушку, случайно сорвался с платформы на рельсы,
Происшествие могло бы кончиться плохо, если бы не люди на платформе. Один из пассажиров оперативно достал мальчика, упавшего на первый рельс. Когда мальчик оказался на платформе, ему вызвали «скорую помощь», так как было похоже, что при падении он сломал ногу. Ребёнка отвезли в одну из городских больниц, где у него действительно выявили сложный перелом бедра со смещением.
Меж тем незнакомец, спасший маленького растяпу, растворился в толпе. Родители, мечтавшие лично поблагодарить спасителя сына, не смогли установить его личность,