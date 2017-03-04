Двойной угон: в Новом Уренгое мужчина угнал джип, затем УАЗ

Полиция предполагает, что вторым транспортным средством угонщик хотел вытащить застрявшее первое.

Происшествия

Полиция задержала 30-летнего жителя Нового Уренгоя по подозрению в угоне двух машин подряд, сообщила «Медиаозона» со ссылкой на данные УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Второе транспортное средство угонщику понадобилось, чтобы вытащить застрявшее в снегу первое, уточняет издание.

Полиция предполагает, что дело было так: сперва нетрезвого молодца потянуло на подвиги, и он угнал джип от дома его хозяина. Несмотря на то, что украденная машина была внедорожником, новоуренгоец сумел загнать её в сугроб так глубоко, что намертво застрял.

Чтобы вытащить чужую машину из снежной ловушки, мужчина угнал стоящий неподалёку УАЗ. Но и с его помощью не смог вызволить джип. В результате угонщик удовлетворился детищем российского автопрома, покинув внедорожник в снегах. Застрявший джип потом нашла полиция. Впрочем, как и УАЗ, и горе-угонщика.

Подозреваемый уже был судим, и тоже за угон машин.

Городской суд Нового Уренгоя приговорил мужчину к 10 суткам административного ареста. Против него возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».