Две машины в Воронеже изуродованы падением льда

При обоих происшествиях люди, к счастью, не пострадали.

Происшествия

Не только жители Воронежа становятся жертвами падения ледяных глыб. Об опасной тенденции «ледопада» в Воронеже РИА «7 новостей» уже писало.

Четырёхколёсные «воронежцы» тоже страдают от схода льда. Как передаёт РИА Воронеж по данным службы 112, в четверг, 23 февраля, на улице Кольцовская ледяная глыба разбила крышу припаркованного у дома Volkswagen.

Накануне огромная наледь упала с карниза на автомобиль Mazda во дворе одного из домов на улице Плехановская. Она проломила иномарке крышу и разбила стекло.

При обоих происшествиях люди, к счастью, не пострадали.