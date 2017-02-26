Домашние кошки «обглодали» лицо мертвого хозяина в Татарстане

Сейчас специалисты выясняют точную причину смерти кошатника.

Происшествия

Правоохранительные органы республики Татарстан обнаружили тело 62-летнего пенсионера, лицо которого частично было съедено его же кошками. Труп был найден в субботу, 25 февраля, пишет Svopi .

Сообщается, что пожилой мужчина скончался за пару дней до того, как его нашли полицейские. По предварительным данным, лицом пенсионера «полакомились» домашние кошки, которых держал хозяин.

Отметим, что сейчас специалисты выясняют точную причину смерти кошатника.