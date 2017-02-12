http://7info.ru/news/world-incidents/dobrosovestnyj_avstriec_sdal_v_policiju_najdennye_im_270_tysjach_evro/
Добросовестный австриец сдал в полицию найденные им 270 тысяч евро
Происшествия 105
Правоохранительные органы Австрии рассказали об интересном инциденте. Так, житель городка Грац обнаружил в подвале своей новой квартиры 269,5 тысячи евро и решил сдать их в полицию, пишет
Lenta .
Добросовестный австриец сдал в полицию найденные им 270 тысяч евро
Происшествия 105
Мужчина посчитал, что деньги могут быть связаны с криминалом.
Правоохранительные органы Австрии рассказали об интересном инциденте. Так, житель городка Грац обнаружил в подвале своей новой квартиры 269,5 тысячи евро и решил сдать их в полицию, пишет
Сообщается, 42-летний мужчина обратился с неожиданной находкой к специалистам, посчитав, что деньги могут быть связаны с криминалом.
Отметим, что полицейские подтвердили обращение гражданина, однако отказались раскрывать подробности случившегося, сославшись на то, что расследование по делу еще не завершено.