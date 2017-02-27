Для пяти красноярцев застолье оказалось роковым

Женщина умерла, четверо её сотрапезников в реанимации.

Происшествия

Одна жительница города Железногорска Красноярского края умерла и четверо мужчин оказались в реанимации в результате застолья, пишет сайт «Новости СК РФ».

Как сообщает ведомство, женщина умерла прямо в одной из квартир двухквартирного жилого дома посёлка Подгорный ЗАТО Железногорск. Ей было 38 лет. Её четверых знакомых успели доставить в реанимацию Железногорской городской больницы.

Следственные органы ведут доследственную проверку по факту смерти женщины и отравления мужчин. С места происшествия уже изъяты образцы алкоголя. Как отмечает ведомство, следов бензола, метанола у потерпевших не обнаружено.

Точную причину смерти женщины определит экспертиза. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.