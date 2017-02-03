Директор кировского предприятия назвал крупную взятку благотворительной помощью

Взяточник проведёт в колонии 8,5 лет и выплатит государству 3 миллиона рублей.

Происшествия

Вынесен приговор экс-директору одного из государственных предприятий Кировской области, занятого обслуживанием медицинского транспорта. Мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает СК РФ в пятницу, 3 февраля.

Следствие и суд установили, что 16 мая 2016 года одна из кировских компаний прислала к директору ГУП «Обслуживание медицинского транспорта» парламентёра с предложением согласовать проект застройки, предполагающий сокращение санитарно-защитной зоны ради строительства жилых многоэтажек.

Директор не отказался согласовать проект, но потребовал за это «вознаграждение» — 1,5 миллиона рублей. Согласие ему дали, и в августе 2016 года проект «антисанитарной» застройки прошёл согласование. 1 сентября директор получил желанные полтора миллиона. Сразу после получения взятки его задержали.

Возбуждение уголовного дела сломало всю руководящую карьеру должностного лица: его уволили с работы и взяли под стражу. Однако во время следствия вины своей бывший директор не признавал. Он заявил, что рассматривал врученные ему деньги как благотворительную помощь, которую он мог бы потратить на благоустройство территории ГУП и отчасти – на погашение кредита.

Приговор суда был суров: 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере двух взяток, или 3 миллионов рублей.