Директор челябинской фирмы убил своего друга в наркотическом бреду

Расследование уголовного дела против коммерсанта-убийцы завершено.

Происшествия

Директора коммерческой челябинской фирмы Михаила Кукина 32 лет обвиняют в убийстве другого челябинца, пишет сайт «Новости СК РФ».

Следствие завершило разбирательство по уголовному делу Кукина. Оно передано в суд.

Расследование началось с того, что в декабре прошлого года в мусорном контейнере садового товарищества «Тракторосад-5» в деревне Малышево Сосновского района нашли тело задушенного мужчины. В погибшем опознали 36-летнего жителя Челябинска.

Следователи вышли на подозреваемого – Михаила Кукина. Оказалось, что Кукин и его друг в злополучный день поехали на машине искать в окрестностях Челябинска место потише, дабы совместно «догнаться» наркотиками. Однако употребление наркотиков подарило Кукину не кайф, а агрессию. Они с приятелем поссорились, и, под влиянием момента, Кукин задушил друга.

После убийства Кукин рассуждал довольно логично – увёз труп с места преступления и, увидев мусорный контейнер, выбросил его туда, как стеклотару. Вероятно, он надеялся, что тем самым обезопасил себя. Но следствие установило его причастность к удушению человека.