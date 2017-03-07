Чёрную икру для Москвы фасовали в тверском свинарнике

Деликатес затем продавали в супермаркетах «Азбука вкуса» и продуктовом отделе ГУМа.

Происшествия

В одном из свинарников Тверской области стражи порядка обнаружили цех по производству «осетровой» икры, сообщает «Твериград» со ссылкой на Life.

По данным издания, в сельскохозяйственной постройке, переоборудованной под рыбоводный комплекс, владельцы предприятия расфасовывали по новой чёрную икру, прибывшую из Китая. Товар на этом производстве раскладывали в баночки с этикеткой «Золото Каспия». Банки поставлялись в дорогие супермаркеты столицы: продуктовый отдел ГУМа и «Азбуку вкуса».

Сообщается, что из комплекса была изъята тонна чёрной икры. Цена поставок доходила до 80 тысяч рублей за килограмм.

Проверки показали, что образцы «тверской» икры не соответствует санитарным требованиям и могут принести вред здоровью потребителей.

Подробности уточняются.