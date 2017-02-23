Челябинский депутат встретил на улице волка

Народный избранник не испугался хищника, а сделал с ним видеозапись.

Происшествия

Депутат Заксобрания Челябинской области Константин Захаров шёл по улице Челябинска и встретил волка. Народный избранник не испугался хищника, а сделал видеозапись с его участием, пишет портал Lentachel.ru.

Видеозапись, на которой депутат гладит волка, стала одним из местных хитов интернета.

Как сообщает издание, депутат и волк встретились в районе арбитражного суда Челябинска. Лесного зверя вёл на поводке мужчина в камуфляже. Провожатый волка объяснил, что животное живёт в центре психологической реабилитации детей, где оказывают детям психологическую поддержку через общение с различной живностью.

Захарову волк понравился, в отличие от зрителей его ролика.

Пользователи соцсетей испугались того факта, что дикий зверь ходит по городу без намордника. Другие же стали сочувствовать «пленному» волку.