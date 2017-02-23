Челябинский депутат встретил на улице волка
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Народный избранник не испугался хищника, а сделал с ним видеозапись.
Депутат Заксобрания Челябинской области Константин Захаров шёл по улице Челябинска и встретил волка. Народный избранник не испугался хищника, а сделал видеозапись с его участием, пишет
Видеозапись, на которой депутат гладит волка, стала одним из местных хитов интернета.
Как сообщает издание, депутат и волк встретились в районе арбитражного суда Челябинска. Лесного зверя вёл на поводке мужчина в камуфляже. Провожатый волка объяснил, что животное живёт в центре психологической реабилитации детей, где оказывают детям психологическую поддержку через общение с различной живностью.
Захарову волк понравился, в отличие от зрителей его ролика.
Пользователи соцсетей испугались того факта, что дикий зверь ходит по городу без намордника. Другие же стали сочувствовать «пленному» волку.